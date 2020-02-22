«Трактор» уверенно победил «Сибирь», Федотов оформил второй «сухарь» подряд

Челябинский «Трактор» на домашней площадке победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Владимира Юрзинова-младшего выиграли третий матч из пяти последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 25-й минуте, удачным броском отметился защитник челябинского клуба Ник Бэйлен. В середине второго периода «Трактор» упрочил преимущество, гол забил нападающий Томаш Гика. Судьи использовали видеопросмотр, но не увидели нарушения правил. Вскоре хозяева увеличили разрыв: две шайбы за 40 секунд записал в актив форвард Лукаш Седлак. Второй подряд матч на ноль провёл голкипер челябинского клуба Иван Федотов.

