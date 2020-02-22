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«Трактор» уверенно победил «Сибирь», Федотов оформил второй «сухарь» подряд

«Трактор» уверенно победил «Сибирь», Федотов оформил второй «сухарь» подряд
Хоккей / КХЛ 0

Челябинский «Трактор» на домашней площадке победил новосибирскую «Сибирь» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Владимира Юрзинова-младшего выиграли третий матч из пяти последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

Первый период прошёл без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 25-й минуте, удачным броском отметился защитник челябинского клуба Ник Бэйлен. В середине второго периода «Трактор» упрочил преимущество, гол забил нападающий Томаш Гика. Судьи использовали видеопросмотр, но не увидели нарушения правил. Вскоре хозяева увеличили разрыв: две шайбы за 40 секунд записал в актив форвард Лукаш Седлак. Второй подряд матч на ноль провёл голкипер челябинского клуба Иван Федотов.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 15:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Бэйлен (Седлак, Алексеев) – 24:55' (4x5)   2:0 Гика (Кэлоф) – 50:28' (5x5)   3:0 Седлак (Меньшиков, Гика) – 54:37' (en)   4:0 Седлак (Гика, Исаев) – 55:17' (4x3)
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