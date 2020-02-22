Заварухин: у «Сибири» ещё два матча, будем приводить команду к боевому состоянию

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин дал комментарий после матча с «Трактором» (0:4).
«Имели довольно много моментов при игре в большинстве, не смогли их реализовать, не было концентрации при завершающем броске, в итоге пропустили. Довольно тяжёлая у нас серия из трёх последних матчей, не хватило нам концентрации при реализации, при игре в обороне. Ещё у нас есть два матча в чемпионате, будем подводить команду к плей-офф к боевому состоянию.
Дебют Юрова? Завтра на видео детально посмотрим, как он сыграл, пока не могу дать оценку его игре. Надеюсь, что он будет дальше прогрессировать.
Вернётся ли Наумов в ближайшее время? Рассчитываем на него, пока он в ВХЛ, помогает «Хумо» в плей-офф. У него была тяжёлая травма, посмотрим, наберёт ли он форму к плей-офф», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 22 февраля 2020
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