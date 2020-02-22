Седлак: когда у «Трактора» был шанс на плей-офф, мы буквально вжимались в клюшки

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак поделился впечатлениями от матча с «Сибирью» (4:0).
«Сейчас на нас нет давления, где-то стало проще забивать, мы стали играть лучше в защите, стараемся показать хороший хоккей для наших болельщиков. Как буду праздновать рекорд? Посмотрим, я ещё об этом не думал. Я не считаю, что это только моё достижение, это заслуга всей команды. Хотел бы поблагодарить всех ребят, с которыми играл в одном звене. Гика сказал, что я должен ему ужин. Мы шли ровно в течение сезона, были игры и даже недели, когда что-то не удавалось. С самого начала играли вместе, мешали травмы, но после первого перерыва на Евротур всё пришло в норму.
Чего не хватило, чтобы попасть в плей-офф? Я считаю, нужно быть более упорными и в чём-то настойчивыми. У нас были хорошие матчи, которые мы проиграли. Было 5-8 игр, когда мы вели в счёте и переигрывали соперника, но совершали много непозволительных ошибок и уступали. Когда у нас был шанс на плей-офф, мы нервничали и буквально вжимались в свои клюшки», — передаёт слова Седлака корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 22 февраля 2020
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