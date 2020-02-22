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«Витязь» проиграл «Северстали», но вышел в плей-офф

«Витязь» проиграл «Северстали», но вышел в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке.победила подольский «Витязь» со счётом 2:1 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Заработанный балл позволил «Витязю» выйти в плей-офф. «Северсталь» выиграла третий матч подряд.

Хозяевам удалось быстро открыть счёт: на пятой минуте точный бросок сделал нападающий Владислав Кодола. «Витязю» удалось восстановить равновесие на табло во втором периоде, на 27-й минуте заброшенной шайбой отметился форвард Александр Сёмин. В оставшееся основное время голов зрители не увидели. Встреча перешла в овертайм, где голов также забито не было. В буллитной серии сильнее оказалась команда хозяев, решающий бросок сделал нападающий Александр Петунин.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
Б
Витязь
Московская область
1:0 Кодола (Петунин, Хохлов) – 04:00' (5x4)   1:1 Сёмин (Евсеенков, Макеев) – 26:41' (5x4)   2:1 Петунин – 65:00' (ПБ)
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