«Витязь» проиграл «Северстали», но вышел в плей-офф
Череповецкая «Северсталь» на домашней площадке.победила подольский «Витязь» со счётом 2:1 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Заработанный балл позволил «Витязю» выйти в плей-офф. «Северсталь» выиграла третий матч подряд.
Хозяевам удалось быстро открыть счёт: на пятой минуте точный бросок сделал нападающий Владислав Кодола. «Витязю» удалось восстановить равновесие на табло во втором периоде, на 27-й минуте заброшенной шайбой отметился форвард Александр Сёмин. В оставшееся основное время голов зрители не увидели. Встреча перешла в овертайм, где голов также забито не было. В буллитной серии сильнее оказалась команда хозяев, решающий бросок сделал нападающий Александр Петунин.
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