Малкин забил шикарный гол «Баффало», технично разобравшись с защитником
Нападающий «Питтсбург Пигвингз» Евгений Малкин отметился великолепной заброшенной шайбой во втором периоде встречи с «Баффало Сэйбрз». Российский форвард технично переиграл защитника и шикарным броском не оставил шансов голкиперу «клинков».
Посмотреть видео гола можно на «Яндекс. Эфир».
Малкин проводит свой 46-й матч в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге. На счету 33-летнего форварда 59 (19+40) очков при показателе полезности "+9" и 42 минутах штрафного времени. В срещнем россиянин проводит на площадке 19 с половиной минут за матч.
Малкин — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга».
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020
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