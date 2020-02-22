Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нью-Джерси» поздравил Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ

«Нью-Джерси» поздравил Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в третьем периоде гостевой встречи с «Нью-Джерси Дэвилз». Для 34-летнего российского форварда заброшенная шайба стала юбилейной, 700-й в Национальной хоккейной лиге.

«Нью-Джерси», несмотря на гол в свои ворота, поздравил россиянина с юбилеем, разместив поздравление на кубе арены и в «Твиттере».

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Всего за карьеру Александр провёл 1144 матча, набрав 1270 (700+570) очков и заработав показатель полезности «+81». В текущем сезоне на счету Овечкина 59 (42+17) очков в 59 матчах при показателе полезности «-13».

Овечкин с 42 шайбами занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу.

Александр Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020