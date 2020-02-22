Овечкину понадобилось 1144 матча, чтобы забить 700 голов. Он уступил только Гретцки
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в третьем периоде встречи с «Нью-Джерси Дэвилз». Для 34-летнего российского форварда заброшенная шайба стала юбилейной, 700-й в Национальной хоккейной лиге.
Россиянин стал вторым по скорости достижения отметки в 700 голов в НХЛ, для этого ему понадобилось 1144 матча. Первым был легендарный Уэйн Гретцки, которому понадобилось только 886 матчей.
В текущем сезоне на счету Овечкина 59 (42+17) очков в 59 матчах при показателе полезности «-13». Россиянин с 42 шайбами занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу, у которых на счету по 43 гола.
Александр Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ
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