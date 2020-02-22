Игроки «Вашингтона» бурно отпраздновали 700-й гол Овечкина, выскочив со скамейки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в третьем периоде встречи с «Нью-Джерси Дэвилз». Для 34-летнего российского форварда заброшенная шайба стала юбилейной, 700-й в Национальной хоккейной лиге.



Партнёры по «Вашингтону» бурно отпраздновали юбилейный гол россиянина, бросившись к нему со скамейки.



Посмотреть видео празднования можно в «Твиттере».



Овечкин вошёл в «Клуб 700 голов». Напомним, в него входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).



Всего за карьеру Александр провёл 1144 матча, набрав 1270 (700+570) очков и заработав показатель полезности «+81». В текущем сезоне на счету Овечкина 59 (42+17) очков в 59 матчах при показателе полезности «–13».



Овечкин с 42 шайбами занимает третье место в гонке снайперов НХЛ, уступая форварду «Бостон Брюинз» Давиду Пастрняку и нападающему «Торонто Мэйпл Лифс» Остону Мэттьюсу.

У Овечкина 700 голов в НХЛ! Россия и Америка в восторге от капитана «Вашингтона»! Дождались!