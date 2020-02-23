Овечкин сократил до восьми шайб отставание от Гартнера по голам за карьеру в НХЛ

В Нью-Джерси на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 42-й гол в сезоне, благодаря чему приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 700 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).

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