Овечкин сократил до восьми шайб отставание от Гартнера по голам за карьеру в НХЛ
В Нью-Джерси на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил 42-й гол в сезоне, благодаря чему приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 700 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Шестое место занимает Фил Эспозито (717).
Обозреватель ESPN: Овечкин уже сейчас является лучшим снайпером в истории НХЛ
У Овечкина 700 голов в НХЛ! Россия и Америка в восторге от капитана «Вашингтона»!
Дождались!
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