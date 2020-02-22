«Филадельфия» победила «Виннипег», у Проворова — голевой пас

Клуб «Филадельфия Флайерз» на домашней арене победил «Виннипег Джетс» со счётом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Для «Филадельфии» победа стала третьей подряд, у «Виннипега» прервалась победная серия из трёх матчей.



«Лётчики» открыли счёт уже на третьей минуте, заброшенной шайбой отметился форвард Скотт Лотон. Ассистентом выступил российский защитник Иван Проворов. Вскоре Лотон оформил дубль, упрочив преимущество хозяев. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали нападающий Шон Кутюрье и защитник Джош Морисси. В первой половине третьего периода по шайбе забросили форварды Патрик Лайне и Тайлер Пиклик, больше счёт в матче не изменялся.