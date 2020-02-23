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Малкин забил 20+ голов за сезон в 12-й раз в карьере

Малкин забил 20+ голов за сезон в 12-й раз в карьере
Хоккей / НХЛ 0

Клуб «Питтсбург Пингвинз» на домашней площадке проиграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 2:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился дублем. Таким образом, Малкин добрался до отметки в 20 голов за сезон, сделав это в седьмой раз подряд и 12-й за карьеру. По количеству сезонов с 20+ голами Малкин догнал рекордсменов клуба — Марио Лемье и Сидни Кросби.

Подопечные Майка Салливана провалили стартовый отрезок встречи: уже к седьмой минуте гости забили дважды усилиями нападающих Земгуса Гиргенсонса и Сэма Райнхарта. Вскоре преимущество «клинков» упрочил форвард Джек Айкел. Во втором периоде «Питтсбург» сократил отставание: шикарной заброшенной шайбой отметился Малкин. На 46-й минуте «Баффало» вновь увеличил разницу в счёте, гол забил форвард Джефф Скиннер. На 52-й минуте Айкел оформил дубль. В концовке окончательный счёт установил Малкин.

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