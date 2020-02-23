Малкин: Овечкин – Русская Машина. Он потрясающий игрок, никогда не останавливается

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (2:5) прокомментировал тот факт, что в параллельном матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу за карьеру в лиге.
«Во-первых, мои поздравления. Все мы знаем, что он потрясающий игрок. Овечкин – Русская Машина. Он никогда не останавливается. Мне нравится его игра, и я рад, что он забил, потому что знаю, как это нелегко. Пусть продолжает в том же духе», — приводятся слова Малкина в «твиттере» Pens Inside Scoop.
Овечкин забил 42-й гол в сезоне, благодаря чему приблизился к Майку Гартнеру по заброшенным шайбам за карьеру в НХЛ. В активе россиянина стало 700 точных бросков, на счету занимающего седьмое место легендарного канадца — 708.
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