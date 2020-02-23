Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Быков – про 700 голов Овечкина в НХЛ: надеюсь, он доберётся до рекорда Гретцки

Быков – про 700 голов Овечкина в НХЛ: надеюсь, он доберётся до рекорда Гретцки
Хоккей / НХЛ 0

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал очередной успех нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» Александр забросил 700-ю шайбу в карьере в НХЛ и вошёл в элитный «клуб 700 голов».

«Мои поздравления и наилучшие пожелания Александру Овечкину! Он достиг очередного рекорда в НХЛ. Конечно, мы будем ждать от него следующих достижений. Надеюсь, что он доберётся до самого главного и побьёт рекорд Уэйна Гретцки. Тогда мы будем радоваться ещё больше, это будет большой праздник», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в «клуб 700 голов» входят также Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Малкин: Овечкин – Русская Машина. Он потрясающий игрок, никогда не останавливается
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020