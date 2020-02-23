Быков – про 700 голов Овечкина в НХЛ: надеюсь, он доберётся до рекорда Гретцки

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал очередной успех нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» Александр забросил 700-ю шайбу в карьере в НХЛ и вошёл в элитный «клуб 700 голов».
«Мои поздравления и наилучшие пожелания Александру Овечкину! Он достиг очередного рекорда в НХЛ. Конечно, мы будем ждать от него следующих достижений. Надеюсь, что он доберётся до самого главного и побьёт рекорд Уэйна Гретцки. Тогда мы будем радоваться ещё больше, это будет большой праздник», — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, в «клуб 700 голов» входят также Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).
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