Гретцки: у Овечкина есть реальный шанс побить мой рекорд по голам в НХЛ

Лидер Национальной хоккейной лиги по количеству заброшенных шайб Уэйн Гретцки оценил шансы 34-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить его рекорд.
«Я большой сторонник того, что рекорды устанавливаются для того, чтобы их побивать. Я горжусь тем, чего я достиг. Трудно сделать то, что сделал я, и действительно трудно сделать то, что Овечкин делает сейчас. У него есть реальный шанс побить рекорд. Для этого нужны две вещи: оставаться здоровым, и он доказал это на протяжении карьеры, и быть в хорошей команде, а он играет за хорошую команду. Для рекорда мне повезло играть с хорошими игроками, сейчас и он выступает в команде с хорошим подбором хоккеистов, и ему это помогает», — приводит слова Гретцки официальный сайт НХЛ.
Уэйн Гретцки провёл в НХЛ 1487 матчей и набрал 2857 (894+1963) очков, заработав показатель полезности «+520».
За карьеру Овечкин провёл 1144 матча, набрав 1270 (700+570) очков и заработав показатель полезности «+81». В этом сезоне на счету Овечкина 59 (42+17) очков в 59 матчах при показателе полезности «–13».
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