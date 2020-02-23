Ягр — о 700-й шайбе Овечкина: в опасности и мой рекорд, и рекорд Гретцки

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Яромир Ягр, забивший 766 голов в Национальной прокомментировал достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, забросившего 700-ю шайбу в НХЛ.

«Я много забивал в НХЛ и когда уезжал играть в Россию, прекрасно понимал, что вряд ли смогу улучшить статистику в лиге. Но сейчас в опасности не только мой рекорд, но и рекорд Гретцки! Но ведь рекорды для того и нужны, чтобы их обновлять. Если Овечкин продолжит играть в НХЛ и сохранит любовь к игре, он это сделает. Александр всегда был игроком, отдающим всё для победы своей команды. Он очень талантлив, он настоящий образец для подражания», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.

Александр Овечкин забил 700-й гол в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз».(2:3). Абсолютный рекордсмен лиги — Уэйн Гретцки, на его счету 894 шайбы.