Шестёркин совершил эффектный сейв, не позволив отличиться Кейну

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сан-Хосе Шаркс». На момент написания новости идёт первый период, счёт 1:0 в пользу «Рейнджерс».

Единственную пока шайбу в игре забросил Йеспер Фаст, ему ассистировали российский форвард Артемий Панарин и Райан Строум. Отличился и российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Он в эффектом стиле отразил бросок нападающего «Шаркс» Эвандера Кейна.

Голкипер был выбран «Рейнджерс» на драфте 2014 года в 4-м раунде под общим 118-м номером. До клуба из Нью-Йорка Шестёркин выступал за московский «Спартак» и петербургский СКА. В 2018 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной России.