Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин: Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Панарин: Овечкин побьёт рекорд Гретцки
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о том, сможет ли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки, забившего 894 гола в НХЛ. Сегодня Овечкин забросил 700-ю шайбу в заокеанской карьере в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

«Я уверен, что Овечкин забьёт больше, чем 894 шайбы. Я в этом абсолютно уверен. Если он у него будет всё в порядке со здоровьем, не будет травм, то он абсолютно точно побьёт этот рекорд. Желаю ему удачи», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

Сам Панарин в матче с «Каролиной» (5:2) стал 401-е очко в НХЛ и стал пятым действующим игроком, набравшим 400 очков в первых пяти сезонах.

Овечкин сделал памятное фото с 700-й шайбой
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020