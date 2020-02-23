Панарин: Овечкин побьёт рекорд Гретцки
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мнением о том, сможет ли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить рекорд Уэйна Гретцки, забившего 894 гола в НХЛ. Сегодня Овечкин забросил 700-ю шайбу в заокеанской карьере в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
«Я уверен, что Овечкин забьёт больше, чем 894 шайбы. Я в этом абсолютно уверен. Если он у него будет всё в порядке со здоровьем, не будет травм, то он абсолютно точно побьёт этот рекорд. Желаю ему удачи», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.
Сам Панарин в матче с «Каролиной» (5:2) стал 401-е очко в НХЛ и стал пятым действующим игроком, набравшим 400 очков в первых пяти сезонах.
Овечкин сделал памятное фото с 700-й шайбой
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