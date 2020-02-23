2 передачи Панарина и 44 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Йеспер Фаст и ещё один гол забил Мика Зибанеджад. Российский нападающий Артемий Панарин отметился двум результативными передачами. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут и 56 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Игорь Шестёркин совершил 44 сейва.

За «Сан-Хосе» дубль оформил Джо Торнтон.

«Рейнджерс» одержали третью победу подряд. «Сан-Хосе» в свою очередь продлил серию поражений до трёх игр.

В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сан-Хосе Шаркс» на день позже также встретится с «Айлендерс».