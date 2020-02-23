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2 передачи Панарина и 44 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе»

2 передачи Панарина и 44 сейва Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Йеспер Фаст и ещё один гол забил Мика Зибанеджад. Российский нападающий Артемий Панарин отметился двум результативными передачами. Форвард Павел Бучневич провёл на площадке 15 минут и 56 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Игорь Шестёркин совершил 44 сейва.

За «Сан-Хосе» дубль оформил Джо Торнтон.

«Рейнджерс» одержали третью победу подряд. «Сан-Хосе» в свою очередь продлил серию поражений до трёх игр.

В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сан-Хосе Шаркс» на день позже также встретится с «Айлендерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Фаст (Панарин, Строум) – 09:35' (5x5)   1:1 Торнтон (Майер, Ферраро) – 17:55' (5x5)   1:2 Торнтон (Бёрнс, Лабанк) – 33:47' (5x4)   2:2 Зибанеджад (Панарин) – 37:27' (5x5)   3:2 Фаст (Труба, Строум) – 46:54' (5x5)
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