Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Передача Ковальчука помогла «Монреалю» обыграть «Оттаву»

Передача Ковальчука помогла «Монреалю» обыграть «Оттаву»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Макс Доми и ещё одну шайбу забросил Пол Байрон. Российский нападающий Илья Ковальчук отметился результативной передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности «+3».

Форвард «Оттавы» Артём Анисимов получил 14 минут и 44 секунды игрового времени и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Зайцев провёл на площадке 32 минуты и 17 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Монреаль» одержал вторую победу подряд. «Оттава» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.
В следующем матче «Оттава Сенаторз» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Монреаль Канадиенс» встретится с «Ванкувер Кэнакс».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Доми (Байрон) – 01:13' (5x5)   0:2 Доми – 10:20' (5x5)   0:3 Байрон (Ковальчук) – 37:58' (5x5)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020