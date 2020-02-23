Передача Ковальчука помогла «Монреалю» обыграть «Оттаву»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил Макс Доми и ещё одну шайбу забросил Пол Байрон. Российский нападающий Илья Ковальчук отметился результативной передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности «+3».
Форвард «Оттавы» Артём Анисимов получил 14 минут и 44 секунды игрового времени и не отметился результативными действиями. Защитник Никита Зайцев провёл на площадке 32 минуты и 17 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
«Монреаль» одержал вторую победу подряд. «Оттава» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.
В следующем матче «Оттава Сенаторз» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс», а «Монреаль Канадиенс» встретится с «Ванкувер Кэнакс».
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