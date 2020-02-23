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Панарин вышел на чистое шестое место по очкам за «Рейнджерс» в дебютном сезоне

Панарин вышел на чистое шестое место по очкам за «Рейнджерс» в дебютном сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский дубль. Благодаря этому он вышел на чистое шестое место в истории «Рейнджерс» по очкам за клуб в дебютном сезоне. В нынешнем сезоне НХЛ Панарин набрал 83 (31+52) очка в 60 матчах. Артемий превзошёл результат Пьерра Лароша (81).

Лидером по этому показателю является Марк Мессье, который в дебютном сезоне за клуб смог набрать 107 очков. Второе место занимает Майк Роджерс, записавший в свой актив 103 очка. Замкнул лидирующую тройку Уэйн Гретцки, на счету которого 97 очков в дебютном сезоне. Четвёртое место занимает Уолт Поддубный (87), на пятом месте находится Мариан Габорик (86).

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