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Шестёркин стал первой звездой матча «Рейнджерс» — «Сан-Хосе»

Шестёркин стал первой звездой матча «Рейнджерс» — «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Российский голкипер Игорь Шестёркин совершил 44 сейва и стал первой звездой матча. Второй звездой признан форвард хозяев Йеспер Фаст, который оформил дубль. Третья звезда – нападающий «Сан-Хосе» Джо Торнтон, который забросил две шайбы.

В нынешнем сезоне НХЛ Игорь Шестёркин провёл 10 матчей, в которых одержал 9 побед, пропуская в среднем 2.25 шайбы за игру.

В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Сан-Хосе Шаркс» в свою очередь на день позже также встретится с «Айлендерс».

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