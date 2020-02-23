Панарин обогнал Макдэвида в бомбардирской гонке НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский дубль. В нынешнем сезоне НХЛ Панарин набрал 83 (31+52) очка в 60 матчах. Благодаря этому ему удалось выйти на чистое четвёртое место в списке бомбардиров НХЛ, превзойдя результат форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (81 очко в 55 матчах).

Первое место в гонке бомбардиров занимает нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набрав 97 очков в 61 матче. Второе место занимает форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (87 баллов в 63 матчах). Замыкает топ-3 нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон (84 очка за 61 матч).