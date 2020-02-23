42-летний Эйрс: успокоился, когда Хаула сказал, что можно пропустить 10 шайб

Водитель лёдозаливочной машины «замбони» Дэвид Эйрс, который занял место в воротах «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3) поделился эмоциями от игры. В ходе матча оба голкипера «Каролины» — Петр Мразек и Джеймс Раймер — получили повреждения и не смогли продолжить игру.
«Это было здорово. Очевидно, что второй период получился шатким, но я сказал ребятам в раздевалке, что, как только мы выйдем на третий, я успокоюсь и буду готов выиграть его. Я много раз был на этом льду без болельщиков. На самом деле мне много говорили «иди туда», «эй, тебе лучше одеться». Я был немного шокирован, но мне понравилось. Эти парни были великолепны. Один из игроков, Эрик Хаула, сказал мне: «Просто повеселись». Нам всё равно, если ты пропустишь 10 голов. Это меня сразу успокоило. Это было круто», — приводит слова Эйрса Sportsnet.
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