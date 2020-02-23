Дадонов забил гол в ворота «Вегаса» и набрал 200-е очко в НХЛ. Видео
В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб за «Флориду» забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Результативными передачами отметились Александр Барков и Кейт Яндл.
Видео гола Дадонова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Дадонов забил 25-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на его счету 45 (25+20) очков в 62 играх сезона. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Дадонов провёл 272 матча, в которых набрал 200 очков, забив 91 гол и сделав 110 результативных передач.
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