Дадонов забил гол в ворота «Вегаса» и набрал 200-е очко в НХЛ. Видео

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб за «Флориду» забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Результативными передачами отметились Александр Барков и Кейт Яндл.

Видео гола Дадонова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Дадонов забил 25-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на его счету 45 (25+20) очков в 62 играх сезона. Всего за карьеру в Национальной хоккейной лиге Дадонов провёл 272 матча, в которых набрал 200 очков, забив 91 гол и сделав 110 результативных передач.