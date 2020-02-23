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«Овечкин — король!» ФК «Анжи» поздравил Овечкина с 700-м голом в НХЛ

«Овечкин — король!» ФК «Анжи» поздравил Овечкина с 700-м голом в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в третьем периоде встречи с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3). Для 34-летнего российского форварда заброшенная шайба стала юбилейной, 700-й в Национальной хоккейной лиге.

Футбольный клуб «Анжи» поздравил Овечкина с историческим достижением, опубликовав в «Твиттере» фотографию хоккеиста в папахе, сопроводив её надписью The OvechKING!, которая в переводе на русский язык означает «Овечкин — король!».

Фото можно посмотреть в «твиттере» футбольного клуба «Анжи».

Овечкин вошёл в «Клуб 700 голов», в который также входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

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