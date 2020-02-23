Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Эксперт TSN Баттон — о поражении «Торонто»: это было не «плохо». Это было даже хуже

Эксперт TSN Баттон — о поражении «Торонто»: это было не «плохо». Это было даже хуже
Хоккей / НХЛ 0

Эксперт TSN Крэйг Баттон прокомментировал поражение «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:6). В ходе матча травмировались оба голкипера «ураганов» и место в воротах занял 42-летний водитель лёдозаливочной машины на арене «Торонто Марлиз» Дэвид Эйрс.

«Это было не „плохо“. Это было даже хуже. Эта команда ни на что не претендует. Как только наступают трудности, её сносит как дешёвую палатку при лёгком ветре», — заметил Баттон.

Чрезвычайный голкипер «Харрикейнз» отразил восемь бросков и установил рекорд НХЛ, став самым возрастным вратарём в истории лиги, одержавшим победу в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ. Эйрс выиграл матч в возрасте 42 лет и 194 дней, побив достижение голкипера «Чикаго» Хью Лемана (41 год и 21 день).

42-летний Эйрс: успокоился, когда Хаула сказал, что можно пропустить 10 шайб
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020