Эксперт TSN Баттон — о поражении «Торонто»: это было не «плохо». Это было даже хуже

Эксперт TSN Крэйг Баттон прокомментировал поражение «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:6). В ходе матча травмировались оба голкипера «ураганов» и место в воротах занял 42-летний водитель лёдозаливочной машины на арене «Торонто Марлиз» Дэвид Эйрс.

«Это было не „плохо“. Это было даже хуже. Эта команда ни на что не претендует. Как только наступают трудности, её сносит как дешёвую палатку при лёгком ветре», — заметил Баттон.

Чрезвычайный голкипер «Харрикейнз» отразил восемь бросков и установил рекорд НХЛ, став самым возрастным вратарём в истории лиги, одержавшим победу в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ. Эйрс выиграл матч в возрасте 42 лет и 194 дней, побив достижение голкипера «Чикаго» Хью Лемана (41 год и 21 день).