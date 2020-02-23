Первая команда «Востока» «Бостон» проиграл «Ванкуверу», пропустив 9 шайб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал«Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:3.

В составе победителей дубль оформил Тайлер Тоффоли. Элиас Петтерссон оформил ассистентский хет-трик. За «Бостон» дважды отличился Давид Пастрняк и ещё один гол забил Крис Вагнер.

«Ванкувер» одержал первую победу после двух поражений. «Бостон», который возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, прервал пятиматчевую победную серию.

В следующем матче «Ванкувер» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Бостон» встретится с «Калгари Флэймз».

Турнирную таблицу чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате». Расписание матчей НХЛ.