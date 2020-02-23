Первая команда «Востока» «Бостон» проиграл «Ванкуверу», пропустив 9 шайб
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал«Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:3.
В составе победителей дубль оформил Тайлер Тоффоли. Элиас Петтерссон оформил ассистентский хет-трик. За «Бостон» дважды отличился Давид Пастрняк и ещё один гол забил Крис Вагнер.
«Ванкувер» одержал первую победу после двух поражений. «Бостон», который возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, прервал пятиматчевую победную серию.
В следующем матче «Ванкувер» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Бостон» встретится с «Калгари Флэймз».
Турнирную таблицу чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате». Расписание матчей НХЛ.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
9 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Стечер (Мотт) – 04:14' (5x5) 1:1 Пастрняк (Грызлик) – 07:06' (5x5) 2:1 Хорват (Миллер, Танев) – 11:08' (5x4) 3:1 Годетт (Хьюз) – 25:32' (5x5) 4:1 Пирсон (Эрикссон, Майерс) – 34:48' (5x5) 5:1 Эрикссон (Эдлер, Стечер) – 35:39' (5x5) 6:1 Петтерссон (Миллер, Стечер) – 40:46' (5x5) 6:2 Пастрняк (Крюг, Маршан) – 46:28' (5x4) 6:3 Вагнер (Грызлик, Курали) – 48:11' (5x5) 7:3 Тоффоли (Миллер) – 51:10' (5x5) 8:3 Тоффоли (Тоффоли) – 53:03' (5x5) 9:3 Виртанен (Эдлер, Стечер) – 58:15' (5x5)
Читайте также
- 23 февраля 2020
-
09:40
-
09:15
-
09:02
-
09:00
-
08:51
-
08:35
-
08:27
-
08:10
-
07:50
-
07:36
-
07:25
-
07:18
-
07:06
-
06:52
-
06:45
-
06:30
-
06:15
-
06:04
-
06:00
-
05:52
-
05:43
-
05:37
-
05:15
-
04:44
-
03:51
-
03:46
-
02:34
-
02:14
-
01:52
-
01:29
-
01:15
-
00:23
-
00:21
-
00:15
-
00:12
Партнерский контент