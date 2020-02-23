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Первая команда «Востока» «Бостон» проиграл «Ванкуверу», пропустив 9 шайб

Первая команда «Востока» «Бостон» проиграл «Ванкуверу», пропустив 9 шайб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал«Бостон Брюинз». Встреча прошла на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 9:3.

В составе победителей дубль оформил Тайлер Тоффоли. Элиас Петтерссон оформил ассистентский хет-трик. За «Бостон» дважды отличился Давид Пастрняк и ещё один гол забил Крис Вагнер.

«Ванкувер» одержал первую победу после двух поражений. «Бостон», который возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, прервал пятиматчевую победную серию.

В следующем матче «Ванкувер» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Бостон» встретится с «Калгари Флэймз».

Турнирную таблицу чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате». Расписание матчей НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
9 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Стечер (Мотт) – 04:14' (5x5)   1:1 Пастрняк (Грызлик) – 07:06' (5x5)   2:1 Хорват (Миллер, Танев) – 11:08' (5x4)   3:1 Годетт (Хьюз) – 25:32' (5x5)   4:1 Пирсон (Эрикссон, Майерс) – 34:48' (5x5)   5:1 Эрикссон (Эдлер, Стечер) – 35:39' (5x5)   6:1 Петтерссон (Миллер, Стечер) – 40:46' (5x5)   6:2 Пастрняк (Крюг, Маршан) – 46:28' (5x4)   6:3 Вагнер (Грызлик, Курали) – 48:11' (5x5)   7:3 Тоффоли (Миллер) – 51:10' (5x5)   8:3 Тоффоли (Тоффоли) – 53:03' (5x5)   9:3 Виртанен (Эдлер, Стечер) – 58:15' (5x5)
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