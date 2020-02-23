«Барыс» резервным составом отправился на матчи с «Адмиралом» и «Амуром»

«Барыс» отправился на Дальний Восток на заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (24 февраля) и «Амуром» (26-го).
В Нур-Султане остались все ведущие игроки команды, в том числе голкиперы Эдди Паскуале и Хенрик Карлссон, защитники Даррен Диц, Виктор Сведберг и Атте Охтамаа, а также нападающие Линус Виделль, Дастин Бойд, Никита Михайлис, Ииро Пакаринен и Корбан Найт.
Состав на выезд.
Голкиперы: Сергей Кудрявцев, Денис Каратаев, Кирилл Стрия;
Защитники: Самат Данияр, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Максим Семёнов, Егор Шалапов;
Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Артур Гатиятов, Дмитрий Гурков, Саян Данияр, Ярослав Евдокимов, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Антон Некряч, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.
- 23 февраля 2020
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