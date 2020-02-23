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«Барыс» резервным составом отправился на матчи с «Адмиралом» и «Амуром»

«Барыс» резервным составом отправился на матчи с «Адмиралом» и «Амуром»
Хоккей / КХЛ 0

«Барыс» отправился на Дальний Восток на заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (24 февраля) и «Амуром» (26-го).

В Нур-Султане остались все ведущие игроки команды, в том числе голкиперы Эдди Паскуале и Хенрик Карлссон, защитники Даррен Диц, Виктор Сведберг и Атте Охтамаа, а также нападающие Линус Виделль, Дастин Бойд, Никита Михайлис, Ииро Пакаринен и Корбан Найт.

Состав на выезд.

Голкиперы: Сергей Кудрявцев, Денис Каратаев, Кирилл Стрия;

Защитники: Самат Данияр, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Максим Семёнов, Егор Шалапов;

Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Артур Гатиятов, Дмитрий Гурков, Саян Данияр, Ярослав Евдокимов, Батырлан Муратов, Максим Мусоров, Антон Некряч, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Ведущие игроки «Барыса» пропустят последние матчи регулярки с «Адмиралом» и «Амуром»
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