Гол и передача Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Вегасом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Томаш Носек, Уильям Каррье, Макс Пасиоретти, Райлли Смит и Нейт Шмидт.

За «Флориду» отличились Майк Хоффманн, Алекси Саарела и российский нападающий Евгений Дадонов. Также россиянин отметился результативной передачей.

«Вегас» продлил победную серию до пяти матчей. «Флорида» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Флорида Пантерз» встретится с «Аризоной Койотос».