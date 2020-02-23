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Гол и передача Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Вегасом»

Гол и передача Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Вегасом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Томаш Носек, Уильям Каррье, Макс Пасиоретти, Райлли Смит и Нейт Шмидт.

За «Флориду» отличились Майк Хоффманн, Алекси Саарела и российский нападающий Евгений Дадонов. Также россиянин отметился результативной передачей.

«Вегас» продлил победную серию до пяти матчей. «Флорида» в свою очередь потерпела второе поражение кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Флорида Пантерз» встретится с «Аризоной Койотос».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
9 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Стечер (Мотт) – 04:14' (5x5)   1:1 Пастрняк (Грызлик) – 07:06' (5x5)   2:1 Хорват (Миллер, Танев) – 11:08' (5x4)   3:1 Годетт (Хьюз) – 25:32' (5x5)   4:1 Пирсон (Эрикссон, Майерс) – 34:48' (5x5)   5:1 Эрикссон (Эдлер, Стечер) – 35:39' (5x5)   6:1 Петтерссон (Миллер, Стечер) – 40:46' (5x5)   6:2 Пастрняк (Крюг, Маршан) – 46:28' (5x4)   6:3 Вагнер (Грызлик, Курали) – 48:11' (5x5)   7:3 Тоффоли (Миллер) – 51:10' (5x5)   8:3 Тоффоли (Тоффоли) – 53:03' (5x5)   9:3 Виртанен (Эдлер, Стечер) – 58:15' (5x5)
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