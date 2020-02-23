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Экс-голкипер НХЛ Лак — Овечкину: если бы я не играл в НХЛ, у тебя было б на 5 голов меньше

Экс-голкипер НХЛ Лак — Овечкину: если бы я не играл в НХЛ, у тебя было б на 5 голов меньше
Хоккей / НХЛ 0

Шведский голкипер Эдди Лак, выступавший в НХЛ за «Ванкувер Кэнакс», «Каролину Харрикейнз», «Калгари Флэймз» и «Нью-Джерси Дэвилз», поздравил российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с 700-м голом в карьере.

«Мои поздравления, Ови! И не забывай, что у тебя было бы не 700 голов, а 695, если бы я не играл в этой лиге», — пошутил Лак в «Твиттере».

Примечательно, что, согласно официальной статистике, Овечкин забросил в ворота шведского голкипера не пять, а четыре шайбы. 32-летний Лак в минувшем сезоне отыграл шесть матчей за фарм-клуб «дьяволов», после чего в межсезонье завершил карьеру из-за хронических проблем со здоровьем. В ходе карьеры Лак неоднократно получал сотрясение мозга.

«Овечкин уже величайший, а Гретцки забивал каким-то худым дуракам». Америка — о голах Ови
Предполагают, что если бы Овечкин играл за «Эдмонтон» в 1980-х, то забил бы более тысячи голов.
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