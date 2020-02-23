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Результаты матчей в НХЛ за 22 февраля 2020 года

Результаты матчей в НХЛ за 22 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2. Капитан «столичной» команды Александр Овечкин забил 700-й гол за карьеру в НХЛ, но это не помогло его команде избежать шестого проигрыша в семи последних матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Братт (Сиверсон) – 12:55' (5x5)   2:0 Симмондс (Братт, Гусев) – 32:12' (5x4)   2:1 Уилсон (Карлсон, Бекстрём) – 34:44' (5x4)   2:2 Овечкин (Кузнецов, Дженсен) – 44:50' (5x5)   3:2 Сиверсон (Гусев, Палмьери) – 58:01' (5x4)

«Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз» — 2:5. Обе шайбы хозяев записал на свой счёт Евгений Малкин.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Гиргенсонс (Окпосо) – 00:14' (5x5)   0:2 Райнхарт – 06:48' (5x5)   0:3 Айкел (Ристолайнен, Райнхарт) – 10:51' (5x4)   1:3 Малкин – 31:10' (5x5)   1:4 Скиннер (Юханссон, Фролик) – 45:39' (5x5)   1:5 Айкел (Далин, Ристолайнен) – 52:17' (5x4)   2:5 Малкин (Хёрнквист) – 57:57' (5x5)

«Филадельфия Флайерз» — «Виннипег Джетс» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 февраля 2020, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
4 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Лотон (Проворов, Браун) – 02:06' (5x5)   2:0 Лотон (Браун) – 09:03' (5x5)   3:0 Кутюрье (Ворачек, Нисканен) – 34:50' (5x5)   3:1 Моррисси (Шайфли, Элерс) – 38:04' (5x5)   3:2 Лайне (Пионк, Уилер) – 43:00' (5x4)   4:2 Питлик (Хег, Браун) – 49:34' (5x5)

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:6. В воротах гостей завершал матч 42-летний чрезвычайный бэкап Дэвид Эйрс.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Керфут (Маззин, Капанен) – 19:24' (5x5)   1:1 Валльмарк (Макгинн) – 25:46' (5x5)   1:2 Нидеррайтер (Нечас, Гардинер) – 29:53' (5x4)   1:3 Фёгеле (Эдмундсон, Стаал) – 30:49' (5x5)   1:4 Терявяйнен (Свечников, Ахо) – 33:17' (5x5)   2:4 Таварес (Бэрри, Нюландер) – 33:36' (5x5)   3:4 Энгвалль (Бэрри, Капанен) – 35:10' (5x5)   3:5 Фёгеле – 40:53' (5x5)   3:6 Нечас – 43:44' (5x5)

«Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс» — 0:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Доми (Байрон) – 01:13' (5x5)   0:2 Доми – 10:20' (5x5)   0:3 Байрон (Ковальчук) – 37:58' (5x5)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2. Голкипер хозяев Игорь Шестёркин продлил личную победную серию до семи матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Фаст (Панарин, Строум) – 09:35' (5x5)   1:1 Торнтон (Майер, Ферраро) – 17:55' (5x5)   1:2 Торнтон (Бёрнс, Лабанк) – 33:47' (5x4)   2:2 Зибанеджад (Панарин) – 37:27' (5x5)   3:2 Фаст (Труба, Строум) – 46:54' (5x5)

«Нэшвилл Предаторз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 Б. Гости проиграли в восьмом матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 3
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Джохансен (Блэквелл, Эллис) – 00:33' (5x5)   2:0 Гранлунд (Форсберг) – 10:31' (5x5)   2:1 Дженнер (Гербе, Матто) – 21:00' (5x5)   2:2 Робинсон (Лилья, Гавриков) – 24:50' (5x5)   2:3 Бемстрём (Нутиваара, Савар) – 37:21' (5x4)   3:3 Сиссонс (Форсберг) – 38:57' (5x5)   4:3 Гримальди – 65:00' (ПБ)

«Аризона Койотс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 7:3. Голкипер гостей Андрей Василевский пропустил все семь шайб.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
7 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чирелли (Киллорн, Гонс) – 03:53' (5x5)   1:1 Гарланд (Любушкин, Экман-Ларссон) – 17:36' (5x5)   2:1 Келлер (Голигоски, Степан) – 18:46' (5x5)   3:1 Сёдерберг – 25:51' (5x4)   3:2 Палат (Гонс, Гурд) – 28:45' (5x5)   3:3 Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 30:11' (5x5)   4:3 Ричардсон (Холл) – 31:04' (5x5)   5:3 Келлер (Круз) – 51:51' (5x5)   6:3 Гарланд (Шмальц, Холл) – 54:28' (5x4)   7:3 Степан (Гарланд, Келлер) – 58:46' (5x5)

«Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 5:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Хоффман (Писик, Трочек) – 03:28' (5x5)   1:1 Носек (Ривз, Холден) – 11:52' (5x5)   1:2 Дадонов (Барков, Яндл) – 20:42' (5x4)   2:2 Каррье (Стивенсон) – 32:39' (5x5)   3:2 Пасиоретти (Теодор) – 39:08' (4x4)   4:2 Смит (Маршессо, Штястны) – 40:19' (5x5)   4:3 Саарела (Хоффман, Дадонов) – 45:11' (5x5)   5:3 Шмидт (Штястны, Носек) – 58:43' (en)

«Ванкувер Кэнакс» — «Бостон Брюинз» — 9:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
9 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Стечер (Мотт) – 04:14' (5x5)   1:1 Пастрняк (Грызлик) – 07:06' (5x5)   2:1 Хорват (Миллер, Танев) – 11:08' (5x4)   3:1 Годетт (Хьюз) – 25:32' (5x5)   4:1 Пирсон (Эрикссон, Майерс) – 34:48' (5x5)   5:1 Эрикссон (Эдлер, Стечер) – 35:39' (5x5)   6:1 Петтерссон (Миллер, Стечер) – 40:46' (5x5)   6:2 Пастрняк (Крюг, Маршан) – 46:28' (5x4)   6:3 Вагнер (Грызлик, Курали) – 48:11' (5x5)   7:3 Тоффоли (Миллер) – 51:10' (5x5)   8:3 Тоффоли (Тоффоли) – 53:03' (5x5)   9:3 Виртанен (Эдлер, Стечер) – 58:15' (5x5)

«Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:2 Б.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Вагнер – 04:47' (бул)   1:1 Грейвз (Ландеског, Коул) – 36:35' (5x5)   1:2 Донской – 65:00' (ПБ)
42-летний чрезвычайный голкипер «Каролины» Эйрс установил рекорд НХЛ
«Овечкин уже величайший, а Гретцки забивал каким-то худым дуракам». Америка — о голах Ови
Предполагают, что если бы Овечкин играл за «Эдмонтон» в 1980-х, то забил бы более тысячи голов.
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