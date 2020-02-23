Результаты матчей в НХЛ за 22 февраля 2020 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился очередной игровой день, в программу которого вошло 11 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020.

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2. Капитан «столичной» команды Александр Овечкин забил 700-й гол за карьеру в НХЛ, но это не помогло его команде избежать шестого проигрыша в семи последних матчах.

«Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз» — 2:5. Обе шайбы хозяев записал на свой счёт Евгений Малкин.

«Филадельфия Флайерз» — «Виннипег Джетс» — 4:2.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Каролина Харрикейнз» — 3:6. В воротах гостей завершал матч 42-летний чрезвычайный бэкап Дэвид Эйрс.

«Оттава Сенаторз» — «Монреаль Канадиенс» — 0:3.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2. Голкипер хозяев Игорь Шестёркин продлил личную победную серию до семи матчей.

«Нэшвилл Предаторз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 4:3 Б. Гости проиграли в восьмом матче кряду.

«Аризона Койотс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 7:3. Голкипер гостей Андрей Василевский пропустил все семь шайб.

«Вегас Голден Найтс» — «Флорида Пантерз» — 5:3.

«Ванкувер Кэнакс» — «Бостон Брюинз» — 9:3.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Колорадо Эвеланш» — 1:2 Б.

42-летний чрезвычайный голкипер «Каролины» Эйрс установил рекорд НХЛ