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Куинн — о возможном уходе Крайдера и Фаста: будем разочарованы, но это реальность бизнеса

Куинн — о возможном уходе Крайдера и Фаста: будем разочарованы, но это реальность бизнеса
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2) прокомментировал тот факт, что для лидеров команды Криса Крайдера и Йеспера Фаста эта встреча, вероятнее всего, стала последней за «синерубашечников».

«Смена за сменой в „Рейнджерс“ не было более последовательного игрока, чем Йеспер. Он играет очень старательно и при этом обладает способностью дополнять действительно мастеровитых хоккеистов. Его игре присуща честность, которая, безусловно, заразительна для нашего состава. Он был важной частью этого пазла.

Убеждён, любая потенциальная сделка повлияет на всю команду. Мы люди, и когда обменивают одного из ваших товарищей по раздевалке, это вызывает эмоциональную реакцию. Будем разочарованы. Но, опять же, мы занимаемся профессиональным спортом, и такова реальность нашего бизнеса", — цитирует Куинна The Athletic.

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