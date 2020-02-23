Родители Овечкина написали открытое письмо сыну в честь его 700-й шайбы в НХЛ

Татьяна и Михаил Овечкины, родители нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, обратились к сыну в честь его 700-й юбилейной шайбы в НХЛ.

«Наш Санька! Мы не пропускаем ни одного твоего матча. Сейчас мы находимся на даче в Подмосковье. Но всегда включаем телевизор, когда играют «Кэпиталз» ,— хоть в три часа ночи, хоть в пять утра. Мы привыкли к такому режиму на протяжении всей твоей карьеры, когда находимся в России. А когда прилетаем в Вашингтон, то сами идем на стадион. Там совсем другие ощущения. Если самочувствие позволит, то снова прилетим. Но и дома хорошо, и вот на даче мы видели твой 700-й гол.

Мы тебе всегда говорим: «Саша, ты просто играй в хоккей, а голы всегда придут. Своё ты забьёшь». Мы не удивляемся твоим 700 шайбам. Ты — молодец. 700-й гол — это хорошая цифра. Но будем ждать 900-й. Можно из фантастики представить и 1000 голов. Но мы на такой вопрос всегда отвечаем журналистам: «Не считайте шайбы, пусть парень играет в своё удовольствие. У него всё хорошо получается. И надо продолжать в том же духе».

Саша, ты всегда играешь с большим вдохновением и желанием. И тебе очень помогает семья. А это самое главное в жизни. Мы очень довольны и счастливы, что у тебя прекрасная понимающая жена, растёт очаровательный классный пацан Серёжа. И он, наверное, тоже станет спортсменом. Какие-то задатки уже видны. Малыш очень подвижный. Хочет, чтобы вокруг него было как можно больше мячей. И уже спит с клюшкой. Сережа очень похож на тебя в детстве: усидеть не может, такой живчик, твоя маленькая копия. Мы видим, как ты очень любишь сына. А когда Настя приводит Серёжу на матч или тренировку «Вашингтона», он сразу кричит: «Папа! Папа!» Или мчится к телевизору, когда показывают хоккей с твоим участием.

Важно и то, что в твоей команде очень хороший микроклимат. Все помогают друг другу на площадке и в жизни. В игре каждый вносит свой вклад — от тренеров до хоккеистов. Это ведь коллективный вид спорта. Жадничать тут не надо. Все сотрудники в клубе добродушные, хорошие, профессиональные. Каждый делает свою работу. Никогда мы там не видели ни зависти, ни злости. Владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис всегда идёт навстречу каждому игроку, относится с большим пониманием. Мы ему благодарны. Леонсис — глава вашей большой хоккейной семьи.

Мы помним каждый твой гол. Вот как в детстве, когда вы с «Русью» играли, то шайба по воздуху летела. А ты с лета ударил по ней, шайба отскочила ото льда и попала в сетку. Это было нечто! Ты еще по детям выделялся хорошей спортивной злостью, стремлением к победе. Даже когда твоя детская команда уступала, кто-то не расстраивался. А ты сидел на лавочке и плакал: «Как же так? Мы проиграли…» Вот такая страсть у тебя была и есть к хоккею», — приводится письмо родителей Овечкина на официальном сайте НХЛ.

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