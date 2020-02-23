Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 22 февраля 2020 года

22 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие 23 российских хоккеиста.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 42-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему достиг отметки 700 голов за карьеру в НХЛ. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский дубль, в результате чего вышел на четвёртое место в бомбардирской гонке НХЛ. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 44 броска и одержал седьмую победу кряду. Российский голкипер стал вторым новичком в истории «Рейнджерс» с семиматчевой победной серией.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу, набрав очки в 16-м матче кряду. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский пропустил семь голов, совершив 34 сейва. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил дубль, забросив 20-ю шайбу в нынешнем сезоне.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Шестёркин
|«Рейнджерс»
|44 из 46
|3:2
|Василевский
|«Тампа»
|34 из 41
|82,9
|3:7
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|+1
|0
|3
|3
|1
|-
|23,46
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|4
|2
|1
|0
|29%
|17,18
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+2
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|13,26
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|2+0
|+1
|4
|3
|3
|0
|57%
|18,11
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+1
|0
|2
|2
|1
|0
|-
|17,24
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|0+1
|+3
|0
|1
|1
|0
|-
|15,58
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|50%
|14,44
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+2
|+2
|0
|2
|0
|0
|-
|19,06
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|0%
|17,01
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|-1
|2
|0
|0
|0
|-
|18,24
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+1
|-1
|0
|6
|0
|0
|-
|17,49
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|1
|1
|1
|-
|20,41
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|0
|20%
|10,30
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|15,27
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+1
|0
|0
|0
|0
|5
|-
|26,21
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|+1
|2
|2
|1
|2
|-
|23,11
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+1
|+3
|0
|3
|3
|1
|-
|19,30
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|+2
|0
|1
|1
|0
|-
|23,42
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|-1
|0
|0
|2
|1
|-
|20,25
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|1
|-
|21,40
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|3
|-
|32,32
- 23 февраля 2020
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11:15
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11:00
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10:40
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:40
-
09:15
-
09:02
-
09:00
-
08:51
-
08:35
-
08:27
-
08:10
-
07:50
-
07:36
-
07:25
-
07:18
-
07:06
-
06:52
-
06:45
-
06:30
-
06:15
-
06:04
-
06:00
-
05:52
-
05:43
-
05:37
-
05:15
-
04:44
-
03:51
-
03:46
-
02:34
-
02:14
-
01:52