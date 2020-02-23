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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 22 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 22 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

22 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие 23 российских хоккеиста.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 42-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему достиг отметки 700 голов за карьеру в НХЛ. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский дубль, в результате чего вышел на четвёртое место в бомбардирской гонке НХЛ. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 44 броска и одержал седьмую победу кряду. Российский голкипер стал вторым новичком в истории «Рейнджерс» с семиматчевой победной серией.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу, набрав очки в 16-м матче кряду. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский пропустил семь голов, совершив 34 сейва. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил дубль, забросив 20-ю шайбу в нынешнем сезоне.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Шестёркин«Рейнджерс»44 из 463:2
Василевский«Тампа»34 из 4182,93:7
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0+10331-23,46
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+1421029%17,18
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+2+10300-13,26
Малкин (н)«Питтсбург»2+0+1433057%18,11
Свечников (н)«Каролина»0+102210-17,24
Ковальчук (н)«Монреаль»0+1+30110-15,58
Анисимов (н)«Оттава»0+00010050%14,44
Панарин (н)«Рейнджерс»0+2+20200-19,06
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-102000%17,01
Кучеров (н)«Тампа»0+1-12000-18,24
Дадонов (н)«Флорида»1+1-10600-17,49
Ничушкин (н)«Колорадо»0+0+10111-20,41
Каменев (н)«Колорадо»0+00001020%10,30
Задоров (з)«Колорадо»0+000000-15,27
Гавриков (з)«Коламбус»0+100005-26,21
Сергачёв (з)«Тампа»0+0+12212-23,11
Любушкин (з)«Аризона»0+1+30331-19,30
Проворов (з)«Филадельфия»0+1+20110-23,42
Куликов (з)«Виннипег»0+0-10021-20,25
Орлов (з)«Вашингтон»0+0-10121-21,40
Зайцев (з)«Оттава»0+0-10113-32,32
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