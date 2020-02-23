Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 22 февраля 2020 года

22 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие 23 российских хоккеиста.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 42-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему достиг отметки 700 голов за карьеру в НХЛ. Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил ассистентский дубль, в результате чего вышел на четвёртое место в бомбардирской гонке НХЛ. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 44 броска и одержал седьмую победу кряду. Российский голкипер стал вторым новичком в истории «Рейнджерс» с семиматчевой победной серией.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу, набрав очки в 16-м матче кряду. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский пропустил семь голов, совершив 34 сейва. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оформил дубль, забросив 20-ю шайбу в нынешнем сезоне.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Шестёркин «Рейнджерс» 44 из 46 3:2 Василевский «Тампа» 34 из 41 82,9 3:7

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 1+0 +1 0 3 3 1 - 23,46 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 +1 4 2 1 0 29% 17,18 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+2 +1 0 3 0 0 - 13,26 Малкин (н) «Питтсбург» 2+0 +1 4 3 3 0 57% 18,11 Свечников (н) «Каролина» 0+1 0 2 2 1 0 - 17,24 Ковальчук (н) «Монреаль» 0+1 +3 0 1 1 0 - 15,58 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 0 0 1 0 0 50% 14,44 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+2 +2 0 2 0 0 - 19,06 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 -1 0 2 0 0 0% 17,01 Кучеров (н) «Тампа» 0+1 -1 2 0 0 0 - 18,24 Дадонов (н) «Флорида» 1+1 -1 0 6 0 0 - 17,49 Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 +1 0 1 1 1 - 20,41 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 0 0 0 1 0 20% 10,30 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 0 0 0 0 - 15,27 Гавриков (з) «Коламбус» 0+1 0 0 0 0 5 - 26,21 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 +1 2 2 1 2 - 23,11 Любушкин (з) «Аризона» 0+1 +3 0 3 3 1 - 19,30 Проворов (з) «Филадельфия» 0+1 +2 0 1 1 0 - 23,42 Куликов (з) «Виннипег» 0+0 -1 0 0 2 1 - 20,25 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 -1 0 1 2 1 - 21,40 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 -1 0 1 1 3 - 32,32

Шестёркин повторил клубный рекорд «Рейнджерс» 78-летней давности