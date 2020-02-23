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Зайцев сыграл больше 30 минут за три периода матча с «Монреалем»

Зайцев сыграл больше 30 минут за три периода матча с «Монреалем»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Защитник Никита Зайцев провёл на площадке 32 минуты 17 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1». Российский защитник впервые в нынешнем сезоне провёл на льду больше 30 минут. Это связано с тем, что в начале первого периода травму получил ведущий защитник «Сенаторз» Тома Шабо.

В составе победителей дубль на счету Макса Доми, ещё одну шайбу забросил Пол Байрон. Российский нападающий Илья Ковальчук сделал результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности «+3».

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