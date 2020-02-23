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Энлунд оформил самый быстрый хет-трик в истории «Нефтехимика» в КХЛ

Энлунд оформил самый быстрый хет-трик в истории «Нефтехимика» в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Нефтехимик». В ходе третьего периода гости ведут со счётом 5:0.

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Во втором периоде натуральный хет-трик оформил нападающий нижнекамской команды Йонас Энлунд. Три шайбы финский нападающий смог отправить в ворота соперника за 11 минут 15 секунд, и отныне это самый быстрый хет-трик в истории «Нефтехимика» в КХЛ.

Статистика Йонаса Энлунда в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020

В составе команды Вячеслава Буцаева отличились также российский нападающий Тимур Хафизов и канадский форвард Зак Митчелл. Все шайбы пропустил голкипер «Амура» Евгений Аликин.

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