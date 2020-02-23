Энлунд оформил самый быстрый хет-трик в истории «Нефтехимика» в КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимает «Нефтехимик». В ходе третьего периода гости ведут со счётом 5:0.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
Во втором периоде натуральный хет-трик оформил нападающий нижнекамской команды Йонас Энлунд. Три шайбы финский нападающий смог отправить в ворота соперника за 11 минут 15 секунд, и отныне это самый быстрый хет-трик в истории «Нефтехимика» в КХЛ.
Статистика Йонаса Энлунда в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020
В составе команды Вячеслава Буцаева отличились также российский нападающий Тимур Хафизов и канадский форвард Зак Митчелл. Все шайбы пропустил голкипер «Амура» Евгений Аликин.
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Матч, который не показали по телевидению, стал самым популярным в этот игровой день.
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