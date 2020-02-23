«Нефтехимик» разгромил «Амур» — 8:0. Нижнекамский клуб сравнялся по очкам с «Куньлунем»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Нефтехимик». Матч завершился со счётом 8:0 в пользу команды Вячеслава Буцаева.
Счёт был открыт на восьмой минуте матча, когда цели достиг бросок форварда гостей Тимура Хафизова. Во втором периоде натуральный хет-трик оформил нападающий нижнекамской команды Йонас Энлунд. Три шайбы финский нападающий смог отправить в ворота соперника за 11 минут 15 секунд, и отныне это самый быстрый хет-трик в истории «Нефтехимика» в КХЛ. Под занавес периода Зак Митчелл реализовал выход «один в ноль». В заключительной трети дубль оформил Дамир Шарипзянов, ещё одна шайба на счету Андрея Сергеева.
Нижнекамский клуб набрал 60 очков и вышел на девятое место в Восточной конференции КХЛ, на одно очко опередив «Амур». Восьмое место занимает «Куньлунь Ред Стар», в их активе тоже 60 баллов. «Драконы» опережают нижнекамский клуб по дополнительным показателям.
Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Завтра, 24 февраля, «Амур» и «Нефтехимик» вновь сыграют в Хабаровске, а «Куньлунь» в Новосибирске сыграет с рижским «Динамо». Для китайского клуба этот матч станет заключительным в регулярке.
- 23 февраля 2020
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