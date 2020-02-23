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«Нефтехимик» разгромил «Амур» — 8:0. Нижнекамский клуб сравнялся по очкам с «Куньлунем»

«Нефтехимик» разгромил «Амур» — 8:0. Нижнекамский клуб сравнялся по очкам с «Куньлунем»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Нефтехимик». Матч завершился со счётом 8:0 в пользу команды Вячеслава Буцаева.

Счёт был открыт на восьмой минуте матча, когда цели достиг бросок форварда гостей Тимура Хафизова. Во втором периоде натуральный хет-трик оформил нападающий нижнекамской команды Йонас Энлунд. Три шайбы финский нападающий смог отправить в ворота соперника за 11 минут 15 секунд, и отныне это самый быстрый хет-трик в истории «Нефтехимика» в КХЛ. Под занавес периода Зак Митчелл реализовал выход «один в ноль». В заключительной трети дубль оформил Дамир Шарипзянов, ещё одна шайба на счету Андрея Сергеева.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 8
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хафизов (Шарифьянов, Бикмуллин) – 07:37' (5x5)   0:2 Энлунд (Хайруллин) – 23:19' (5x5)   0:3 Энлунд – 32:55' (5x5)   0:4 Энлунд (Шарипзянов, Хайруллин) – 34:34' (4x4)   0:5 Митчелл (Сергеев) – 38:57' (5x5)   0:6 Шарипзянов – 51:00' (5x5)   0:7 Сергеев (Семёнов, Бикмуллин) – 52:13' (5x4)   0:8 Шарипзянов – 52:25' (5x5)

Нижнекамский клуб набрал 60 очков и вышел на девятое место в Восточной конференции КХЛ, на одно очко опередив «Амур». Восьмое место занимает «Куньлунь Ред Стар», в их активе тоже 60 баллов. «Драконы» опережают нижнекамский клуб по дополнительным показателям.

Видео лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Завтра, 24 февраля, «Амур» и «Нефтехимик» вновь сыграют в Хабаровске, а «Куньлунь» в Новосибирске сыграет с рижским «Динамо». Для китайского клуба этот матч станет заключительным в регулярке.

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