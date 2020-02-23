«Амур» проиграл матч с самым крупным счётом за всю историю клуба в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал «Нефтехимик». Матч завершился со счётом 8:0 в пользу команды Вячеслава Буцаева. Как сообщает пресс-служба КХЛ, для «Амура» этот разгром стал самым крупным за всю историю лиги.

Счёт был открыт на восьмой минуте матча, когда цели достиг бросок форварда гостей Тимура Хафизова. Во втором периоде натуральный хет-трик оформил нападающий нижнекамской команды Йонас Энлунд. Три шайбы финский нападающий смог отправить в ворота соперника за 11 минут 15 секунд, и отныне это самый быстрый хет-трик в истории «Нефтехимика» в КХЛ. Под занавес периода Зак Митчелл реализовал выход «один в ноль». В заключительной трети дубль оформил Дамир Шарипзянов, ещё одна шайба на счету Андрея Сергеева.