Игроки «Каролины» эмоционально встретили в раздевалке голкипера Эйрса после матча с «Лифс»

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» опубликовала в «Твиттере» видео из раздевалки команды после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3). На ролике запечатлены эмоциональная реакция игроков «Харрикейнз» на возвращение со льда в раздевалку голкипера Дэвида Эйрса и речь главного тренера Рода Бриндамора.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Каролины».

В ходе матча оба голкипера «Каролины» — Петр Мразек и Джеймс Раймер — получили повреждения и не смогли продолжить игру. Место в воротах пришлось занять 42-летнему водителю лёдозаливочной машины «замбони» Эйрсу. Чрезвычайный голкипер «Харрикейнз» отразил восемь бросков и установил рекорд НХЛ, став самым возрастным вратарём в истории лиги, одержавшим победу в дебютном матче регулярного чемпионата НХЛ.



1 февраля этого года Дэвид уже был экстренным вратарём в «Шарлотт Чеккерс» (фарм-клуб «ураганов») в матче с «Торонто Марлиз». Правда, тогда ему не пришлось выходить на лёд. В сезоне-2014/2015 Дэвид провёл восемь матчей в канадской любительской лиге из четырёх команд.