Рирден: Овечкин – лучший снайпер, которого я когда-либо видел. Он вновь сотворил историю

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением о новом достижении капитана «столичной» команды Александра Овечкина. В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) российский форвард забросил 700-ю шайбу за карьеру в НХЛ.

«Понятно, что этот гол был лишь вопросом времени, но он был таким важным для нашей команды в тот момент. Лично присутствовать на таком событии, и вообще пройти вместе с этим игроком совместный путь длиною в шесть лет считаю своей огромной удачей.



Алекс – настоящая суперзвезда и безусловно лучший снайпер, которого я когда-либо видел. И который вновь сотворил историю. Всем нам, кто живёт в колумбийском дистрикте, невероятно повезло столько лет видеть этого игрока в 41 домашнем матче в году», – цитирует Рирдена пресс-служба НХЛ.

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