Гулявцев — о 0:8: «Амур» получил солдатский пинок. Сегодня не нашлось лидеров

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал разгром в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (0:8).
«Хочу присоединиться, поздравить всех мужиков с праздником. Бывают такие матчи, что не получается практически ничего. Поверьте, настрой был запредельный начиная с раздевалки, но полностью сегодня отсутствовала атака. В команде не нашлось лидеров в атакующих действиях, чтобы кто-то взял игру на себя в такой момент.
У меня, по-моему, за тренерскую карьеру первый раз такое поражение, но хороший солдатский пинок мы сегодня получили. Тем не менее, конечно, пропускать дома 8 при полных трибунах — это ни в какие рамки.
Поражение либо 0:1, либо 0:8, оно поражение. Надеюсь, мои слова сейчас до ребят в раздевалке дошли. У нас осталось два матча, и мы до сих пор в игре, в деле, в борьбе, так что всё решат эти две встречи. Если ребята меня услышали, мы ещё повоюем. Спасибо», – цитирует Гулявцева пресс-служба «Нефтехимика».
- 23 февраля 2020
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