Жаров: когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, советую биографам обратить внимание на стопы

Бывший массажист московского «Динамо» и сборной России Алексей Жаров поделился мнением о феномене успеха капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Несмотря на то что в 2019 году покинул «Динамо», став руководителем направления физической реабилитации Международного центра охраны здоровья Игоря Медведева, по-прежнему очень активно работаю с хоккеистами. Консультирую магнитогорский «Металлург», «Торпедо», другие клубы КХЛ, индивидуально принимаю ряд ведущих хоккеистов. Работы много.
В спорте не бывает никаких сюрпризов, в спорте всё решает работа. Овечкин очень много работает. В итоге стал хоккейной машиной по забиванию голов. Если говорить о деталях, то и в сборной, и в «Динамо» сезона локаута меня поразило особенное внимание Овечкина к стопам, к их массажу, снятию блоков и напряжения, к специальной подготовке. Все хоккеисты просят много работать с бёдрами, тазом, спиной, плечами, но Александр единственный, у кого в списке приоритетов стопы.
Вообще, стопа — сложная анатомическая структура. Своеобразный локатор, который сканирует лёд, а пальцы можно сравнить с антеннами. У хоккеиста стопы постоянно находятся в коньке, получают очень специфические нагрузки. Овечкин, подозреваю, их чувствует лучше всех — как, наверное, и какие-то особенные процессы с их участием. Когда Александр побьёт великий рекорд Уэйна Гретцки, его биографам советую обратить внимание на стопы», — цитирует Жарова Russia-Hockey.
- 23 февраля 2020
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