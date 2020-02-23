«Многие после тренировки выпить могли». Юрзинов — о должности капитана «Динамо» в 23 года

Консультант сборной России Владимир Юрзинов-старший рассказал, как стал капитаном московского «Динамо» в 23 года.

«Сейчас занимаюсь студенческим хоккеем. Это дело в нашей стране обязательно надо поднимать и выводить на новый уровень. Чтобы ребята, выпускники СДЮШОР, если не пробились в МХЛ, ВХЛ и КХЛ, могли играть там. Кроме этого, я консультант главного тренера сборной. Работал с Олегом Знарком, затем с Ильей Воробьёвым и вот теперь — с Алексеем Кудашовым.

Олимпиад у меня действительно девять, но золотыми считаю только три — в 1976-м, 1984-м и 1992-м, когда работал тренером и был во время матчей на лавке. Ещё две серебряные (1980, 1998) и одна бронзовая — в 2002-м, когда помогал Вячеславу Фетисову. Официально у нас всего три хоккейных тренера, которые стали трёхкратными олимпийскими чемпионами, — Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов и я. А вот Аркадий Иванович Чернышёв выиграл Олимпиаду четыре раза! Он в нашем хоккее единственный такой.

Как стал капитаном в 23 года? Пробовали и ветеранов назначать, но многие после тренировки выпить могли. Вот так и вышло, что в какой-то момент я стал самой подходящей кандидатурой. А потом у меня с Аркадием Ивановичем какие-то особые отношения установились. Он мне доверял. Когда уезжал в сборную, оставлял на меня команду, я тренировки проводил, все как полагается. Он уже тогда во мне будущего тренера увидел. Вот это и есть преемственность, которая всегда была в нашем клубе. Кстати, я неплохо команду готовил. В 1972-м, когда Чернышёв вернулся с Олимпиады, мы Кубок страны взяли», — цитирует Юрзинова пресс-служба московского клуба.