Комиссар НХЛ Беттмэн прокомментировал шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал достижение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забросил 700-ю шайбу в НХЛ, а также шансы россиянина превзойти рекорд легендарного Уэйна Гретцки — 894 гола за карьеру.



«Впечатляющее достижение. Это многое говорит о рекорде Уэйна Гретцки, который до недавнего времени казался недосягаемым. Одновременно это и невероятный шаг для Овечкина и его потрясающей карьеры. Надеемся, он будет продолжать в том же духе ещё несколько лет.



Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Здесь многое будет зависеть от здоровья Александра. Сейчас он, похоже, находится в отменной форме», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Любимые вратари Овечкина. Кому и сколько забивал главный русский снайпер в НХЛ В первой десятке два россиянина, но больше всех от Александра Великого натерпелись Лундквист и Флёри.