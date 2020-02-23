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Комиссар НХЛ Беттмэн прокомментировал шансы Овечкина побить рекорд Гретцки

Комиссар НХЛ Беттмэн прокомментировал шансы Овечкина побить рекорд Гретцки
Хоккей / НХЛ 0

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал достижение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который забросил 700-ю шайбу в НХЛ, а также шансы россиянина превзойти рекорд легендарного Уэйна Гретцки — 894 гола за карьеру.

«Впечатляющее достижение. Это многое говорит о рекорде Уэйна Гретцки, который до недавнего времени казался недосягаемым. Одновременно это и невероятный шаг для Овечкина и его потрясающей карьеры. Надеемся, он будет продолжать в том же духе ещё несколько лет.

Сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Здесь многое будет зависеть от здоровья Александра. Сейчас он, похоже, находится в отменной форме», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.

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