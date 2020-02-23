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Пастрняк: сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Думаю, нет

Пастрняк: сможет ли Овечкин побить рекорд Гретцки? Думаю, нет
Хоккей / НХЛ 0

Чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, который возглавляет снайперскую гонку в нынешнем розыгрыше чемпионата НХЛ, выразил мнение, что россиянину Александру Овечкину не удастся превзойти рекорд легендарного Уэйна Гретцки по числу голов в лиге.

В матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» забросил 700-ю шайбу за карьеру в НХЛ. На счету Гретцки 894 гола.

«Вы никогда не знаете, чего ждать от Овечкина. Не знаю, сможет ли он сделать это. Думаю, вероятно, нет. Но я бы сказал, что он определённо наберёт 800 шайб за карьеру», — приводит слова Пастрняка официальный сайт НХЛ.

Овечкин стал вторым по скорости достижения отметки 700 голов в НХЛ, и для этого ему понадобилось провести 1144 матча. Первый — легендарный Уэйн Гретцки, ему понадобилось только 886 матчей.

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