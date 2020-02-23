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«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в овертайме

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча прошла в Магнитогорске и завершилась победой гостей со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0).

В первые два периода команды не смогли порадовать зрителей заброшенными шайбами. Лишь в начале третьей двадцатиминутки Сергей Мозякин вывел «Металлург» вперёд. Спустя несколько минут гости смогли отыграться. Шайбу забросил Эдуард Гиматов. Ему ассистировали Александр Бурмистров и Александр Кадейкин. Встреча перешла в овертайм, где сильнее оказался «Салават Юлаев». Победную точку в матче поставил Сакари Маннинен. Он отличился на 64-й минуте после передачи Линуса Умарка.

В следующих матчах «Металлург» на выезде сыграет с «Сибирью», а «Салават» отправится в Казань, где ему предстоит встреча с местным «Ак Барсом».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Мозякин – 42:56' (5x5)   1:1 Гиматов (Бурмистров, Кадейкин) – 46:23' (5x5)   1:2 Маннинен (Умарк) – 63:41' (4x3)
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