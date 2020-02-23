«Сибирь» сыграет с «Автомобилистом» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина

«Салават Юлаев», который обыграл в овертайме магнитогорский «Металлург», в регулярном чемпионате КХЛ не сможет опередить «Сибирь». Таким образом, стал известен состав одной из пар плей-офф в Восточной конференции. «Автомобилист» сыграет с «Сибирью». Клуб хозяин серии станет известен позднее. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Клуб из Екатеринбурга после 60 матчей набрал в регулярном чемпионате 74 очка и занимает четвёртое место в Восточной конференции. «Сибирь» (5) с таким же числом встреч отстаёт от «Автомобилиста» на 4 балла. В активе «Салавата Юлаева» (6), который провёл 61 матч, 68 очков. «Металлург» расположился на 7-й строчке. Магнитогорский клуб после 60 игр набрал 65 баллов.



В следующих матчах «Металлург» на выезде сыграет с «Сибирью», а «Салават» отправится в Казань, где ему предстоит встреча с местным «Ак Барсом».