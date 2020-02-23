Цулыгин: чем выше место в таблице, тем лучше только в плане моральном

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» 2:1 ОТ.



«Ну, такая хорошая игра в преддверии плей-офф была, надо было терпеть, надо было играть и в обороне, и создавать в атаке, играть в две стороны. Достаточно интересная игра, было обилие моментов, так что счёт мог быть и крупнее что в одну сторону, что в другую. При этом ребята сегодня молодцы, отдавались полностью, и хорошо, что победили в овертайме.



В принципе чем выше место в таблице, тем лучше только в плане моральном. Нам надо находить сейчас игру, которая должна быть в плей-офф. Поэтому я повторюсь, что была как раз такая игра, когда играть надо было терпеливо. А остальное всё не от нас зависит – есть и другие команды, которые играют между собой, там кто какое место займёт. Мы никого не выбираем, мы просто играем каждый матч перед плей-офф, чтобы найти свою игру», — цитирует Цулыгина сайт «Металлурга».

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