Канадец О'Делл: финиш сезона у «Металлурга» будет непростым, нужно сохранять позитив

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Эрик О'Делл прокомментировал матч регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым», в котором его команда уступила со счётом 1:2 ОТ.



«Мы играли достаточно упорно и провели неплохой матч, соперник также сражался на хорошем уровне. Думаю, что эту игру обе команды могут занести себе в актив. Но они были немного лучше.



Ломало ли темп игры то, что арбитры сегодня трижды смотрели видео? Да, было немного. Но всякое случается по ходу сезона. На это не надо отвлекаться, надо продолжать гнуть свою линию. Мы, конечно, не со всем согласны, но это и есть игра.



В последних трёх матчах, когда мы побеждали, мы играли очень слаженно, так что надо продолжать в том духе. Финиш сезона в дороге будет непростым. Просто следует действовать уверенно и дорожить моментами. Впереди плей-офф, нужно быть позитивными», — приводит слова О'Делла сайт «Металлурга».