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СКА разгромил «Йокерит» в Хельсинки

СКА разгромил «Йокерит» в Хельсинки
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги финский «Йокерит» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча прошла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и завершилась победой гостей со счётом 6:1.

Хозяева вышли вперёд в самом начале встречи. На пятой минуте отличился Микко Лехтонен. Ему ассистировали Никлас Йенсен и Хенрик Хаапала. Дальше забивали только игроки российского клуба. По шайбе забросили Иван Морозов, Евгений Кетов, Миро Аалтонен и Ярно Коскиранта. Дубль на счету Кирилла Марченко.

СКА после 61 игры набрал 91 очко и вплотную приблизился к московскому ЦСКА. Команды теперь разделяет лишь один балл. Правда, у москвичей есть матч в запасе.

Заключительную игру регулярного чемпионата СКА проведёт 25 февраля. Питерцам предстоит в гостях встретиться именно с ЦСКА. «Йокерит» в этот же день на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 февраля 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
1 : 6
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Лехтонен (Йенсен, Хаапала) – 04:06' (5x4)   1:1 Марченко (Токранов) – 09:30' (5x5)   1:2 Морозов (Подколзин) – 30:16' (5x5)   1:3 Кетов (Зуб, Хафизуллин) – 34:22' (5x5)   1:4 Аалтонен (Марченко, Хафизуллин) – 48:06' (5x4)   1:5 Марченко (Подколзин) – 58:15' (en)   1:6 Коскиранта (Кузьменко, Бурдасов) – 58:38' (5x5)
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