СКА разгромил «Йокерит» в Хельсинки

В очередном матче Континентальной хоккейной лиги финский «Йокерит» принимал санкт-петербургский СКА. Встреча прошла на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и завершилась победой гостей со счётом 6:1.
Хозяева вышли вперёд в самом начале встречи. На пятой минуте отличился Микко Лехтонен. Ему ассистировали Никлас Йенсен и Хенрик Хаапала. Дальше забивали только игроки российского клуба. По шайбе забросили Иван Морозов, Евгений Кетов, Миро Аалтонен и Ярно Коскиранта. Дубль на счету Кирилла Марченко.
СКА после 61 игры набрал 91 очко и вплотную приблизился к московскому ЦСКА. Команды теперь разделяет лишь один балл. Правда, у москвичей есть матч в запасе.
Заключительную игру регулярного чемпионата СКА проведёт 25 февраля. Питерцам предстоит в гостях встретиться именно с ЦСКА. «Йокерит» в этот же день на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо».
- 23 февраля 2020
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